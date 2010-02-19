У президента Росії з'явиться нова резиденція на березі Тихого океану

Управління справами президента Росії збирається побудувати резиденцію на березі Тихого океану, пише газета «Ведомости» з посиланням на співробітника Далекосхідної дирекції Росстроя. Вартість проекту — 7,7 млрд руб., пише газета.

За даними видання, будівництво резиденції на півострові в 2010-2011 рр. згадується в поправках до Федеральної цільової програми (ФЦП) про економічний і соціальний розвиток Далекого Сходу до 2013 року, які прем`єр РФ Володимир Путін затвердив 28 листопада 2009 року.

Резиденція може розміститися на земельній ділянці площею 1141,8 га, а площа забудов складе 26 500 кв. м, йдеться в поправках до ФЦП. Правда, земля, на яку претендує управсправами, належить ТОВ «Оленеводческое охотохозяйство «Гамовское». Але керівник справами Владимир Кожин наказом від 21 січня (опублікований на сайті адміністрації Приморського краю) велів ФДМ «Управління з експлуатації будівель найвищих органів влади» оцінити ринкову вартість землі і укласти протягом трьох місяців угоду про вилучення ділянки, а у разі відмови звернутися до суду.

Газета.ру