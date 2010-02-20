Рада закордонних справ ЄС обговорить утиск прав поляків у Білорусі

Рада закордонних справ Європейського Союзу обговорить ситуацію з утиском прав поляків в Білорусі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело, близьке до керівництва ЄС.

“Відбудеться дискусія для того, щоб зрозуміти, куди ми рухатимемося далі”, - сказав співрозмовник агентства. Він зазначив, що обговорення ситуації відбудеться 22 лютого на засіданні Ради. При цьому міністри закордонних справ країн-членів ЄС не планують схвалювати ніяких документів за підсумком обговорення ситуації у Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Польському домі в місті Івенець (Мінська область), що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з’явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

Польща обвинуватила Білорусь у репресіях і відкликала посла до консультацій, який повернувся до Мінська 11 лютого. Пізніше влада Білорусі заарештувала близько 40 поляків за участь у несанкціонованому мітингу. 15 лютого МЗС Польщі заборонило в’їзд до країни 20 білоруським чиновникам.