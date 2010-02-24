Україна поки що не проситься в ОДКБ

Україна, де нещодавно відбулися вибори президента, поки що не висловила бажання вступати до Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заявив в ефірі телеканалу "Россия 24" генеральний секретар ОДКБ Микола Бордюжа.

"Україна поки не проситься", - сказав Бордюжа, відповідаючи на запитання журналіста.

За його словами, керівництво Організації "нікого не запрошує".

"Я думаю, що усвідомлення необхідності створення Колективних сил або колективної системи безпеки - це прерогатива кожної держави", - додав Бордюжа.