Саакашвілі заявив, що більше не балотуватиметься у президенти

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ виключив можливість будь-якого сценарію того, що після 2013 року він може залишитися при владі, коли закінчиться його другий і останній президентський термін.

Про це він сказав в інтерв`ю російському тижневику «Коммерсант Власть».

На запитання, що зміниться в російсько-грузинських відносинах до 2013 року з урахуванням того, що нинішня влада Росії не має наміру мати будь-які стосунки з М.СААКАШВІЛІ, Президент Грузії відповів запитанням: «Хто їм сказав, що нинішнє керівництво Грузії проіснує лише до 2013 року?».

«Так, я більше не буду балотуватися в президенти. Але це зовсім не означає, що та ідеологія, яку я представляю, не буде й надалі пріоритетом для населення Грузії. Не буде СААКАШВІЛІ, буде хтось інший. Але курс буде той самий», - заявив він.

На запитання, що він збирається робити після 2013 року й чи немає в нього намірів перетворити Грузію на парламентську республіку, М.СААКАШВІЛІ відповів: «Останнє, що я буду робити, це пристосовувати Конституцію під себе».

«Я вважаю, що в Грузії повинна бути сильна президентська влада. Крім того, у кожної людини в будь-якому випадку є свій ресурс. До 2013 року як лідер країни я свій ресурс, мабуть, більше чи менше вичерпаю. Можливо, через кілька років відбудеться відновлення. Не знаю», - зазначив він.

«Але це правильно, що є обмеження по термінах правління. Не думаю, що Грузія буде парламентською республікою. У нас стільки зараз викликів. Реформи, які ми проводили, вимагали певної концентрації влади, щоб якась маленька група не могла блокувати серйозні реформи. Але будь-яка влада повинна бути врівноважена вільною пресою та іншими інститутами. Без цього не може бути вільної країни», - підкреслив М.СААКАШВІЛІ.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ оголосив М.СААКАШВІЛІ персоною нон грата в Росії.