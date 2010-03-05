Путін запропонував Україні вступити до Митного союзу
18:02, 05 березня 2010Світ
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«Хочеться круто змінити відносини»
Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН запропонував Україні вступити до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Москві.
«Нам хочеться круто змінити наші відносини», - заявив В.ЯНУКОВИЧ на зустрічі з В.ПУТІНИМ.
«Вступайте до Митного союзу», - відповів прем`єр-міністр РФ.
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