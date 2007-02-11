На Філіпінах одночасно поцілувалися 6124 пари (фото)

У ніч з суботи на неділю на Філіппінах одночасно поцілувалося більше дванадцяти тисяч чоловік, повідомляє Associated Press. За неофіційними підрахунками, опівночі на одній з площ Маніли більше 10 секунд цілувалися 6124 пари.

За словами організаторів заходу, тим самим був побитий світовий рекорд - попередній був поставлений в Угорщині в 2005 році. Тоді в Будапешті одночасно поцілувалися 5875 пар.

Проте перш ніж новий рекорд буде занесений до книги рекордів Гіннеса, її представники мають підтвердити кількість тих, хто цілувався в Манілі, відзначає інформаційне агентство.

Лента.ру

Фото АР