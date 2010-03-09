Ізраїль і палестинці погодилися на непрямі переговори

Ізраїль і Організація визволення Палестини (ООП) погодилися почати непрямі мирні переговори, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на спецпредставника президента США по Близькому Сходу Джорджа Мітчелла.

За його словами, нині обговорюються структура і рамки цих переговорів.

Мітчелл також висловив надію, що "це приведе до прямих переговорів за першої ж нагоди".

Водночас у понеділок МЗС єврейської держави повідомив про те, Ізраїль дав згоду на відвідини сектора Газа генсеком ООН Пан Гі Муном і верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон.

"У відповідь на спеціальний запит Ізраїль вирішив дозволити їх в`їзд до сектора Газа для перевірки на місці того, як ведуться роботи з надання гуманітарної допомоги", - зазначається в повідомленні ізраїльського МЗС.