Під Багдадом упав американський військовий гелікоптер

На північ від Багдада розбився американський гелікоптер "Апач", повідомляє в неділю супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".

За даними телеканалу, гелікоптер впав поблизу міста Таджі приблизно за 20 кілометрів на північ від Багдада, де розташована одна з найбільших баз ВПС США в Іраку.

Очевидці повідомили агентству Рейтер, що бачили, як у гелікоптер влучила ракета, через що машина впала на землю.

Американське командування вже заявило про початок розслідування інциденту.

За останні два тижні в Іраку зазнали катастрофи п`ять гелікоптерів ВПС США.