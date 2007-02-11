Під Багдадом упав американський військовий гелікоптер
16:17, 11 лютого 2007Світ
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За останні два тижні - це вже п`ята катастрофа
На північ від Багдада розбився американський гелікоптер "Апач", повідомляє в неділю супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".
За даними телеканалу, гелікоптер впав поблизу міста Таджі приблизно за 20 кілометрів на північ від Багдада, де розташована одна з найбільших баз ВПС США в Іраку.
Очевидці повідомили агентству Рейтер, що бачили, як у гелікоптер влучила ракета, через що машина впала на землю.
Американське командування вже заявило про початок розслідування інциденту.
За останні два тижні в Іраку зазнали катастрофи п`ять гелікоптерів ВПС США.
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