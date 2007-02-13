У Празі через загрозу терактів посилено заходи безпеки (2 фото)

У Празі через загрозу терактів посилено заходи безпеки в районі Палацу конгресів, біля висотного готелю "Корінтія-Тауерс" і на найбільшому в столиці Чехії автомобільному мосту над районом Нуслі.

"На основі аналізу інформації, що надійшла до правоохоронних органів, зроблено висновок про можливу терористичну атаку, перш за все, на "Корінтію-Тауерс", - передає ІТАР-ТАРС повідомлення чеського радіо.

Поліція визначила ступінь загрози теракту як "середньо-малу". Як запевняють представники правоохоронних органів, жителі і гості чеської столиці не повинні зазнавати жодних складнощів у зв`язку з введеними заходами безпеки.

Нусельський міст і готель Коринтіа Тауерс

"Корінтія-Тауерс" стоїть на пагорбі посеред району Нусле в центрі міста, і тому готель може стати об`єктом можливої атаки. Палац конгресів, зазвичай, використовується для проведення найзначніших міжнародних форумів.