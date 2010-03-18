Естонські газети вийшли з порожніми шпальтами

Провідні газети Естонії у четвер вийшли з порожніми шпальтами на знак протесту проти запропонованого міністром юстиції Рейном Лангом законопроекту, який, на думку журналістів, обмежує свободу преси, повідомляють естонські ЗМІ. До акції протесту приєдналися газети Postimees, Eesti Paevaleht, Ohtuleht, Eesti Ekspress і Maaleht - в кожній з цих газет вийшло як мінімум по одній порожній смузі. Розроблений міністерством юстиції проект закону про захист джерел зобов`язує журналіста, при необхідності, видати своє джерело інформації і позбавляє працівника ЗМІ права захистити інформатора, який хоче зберегти анонімність. Законопроект містить перелік випадків, коли журналіст не має права приховувати ім`я інформатора, за відмову назвати ім`я джерела авторові загрожує грошовий штраф і навіть тюремний строк.

РІА "Новости"