Німеччина сподівається на уряд Азарова

Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела МЕРКЕЛЬ сподівається, що уряд Миколи АЗАРОВА продовжить зміцнювати демократію та ринкову економіку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це йдеться у вітальній телеграмі на адресу М.АЗАРОВА з приводу призначення його головою уряду України.

«Ви берете на себе керівництво урядом у час великих викликів для України. Федеративний уряд по-партнерському підтримуватиме Вас у прийнятті рішень щодо подальшого зміцнення демократії та ринкової економіки», - йдеться в телеграмі.

А.МЕРКЕЛЬ побажала М.АЗАРОВУ «великих успіхів і щасливої руки у виконанні завдань, що стоять перед урядом».