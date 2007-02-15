Парламент Естонії дозволив зносити радянські пам`ятники

Парламент Естонії прийняв закон "Про ліквідацію заборонених споруд", який дозволяє демонтувати розташований в центрі столиці монумент Солдату-визволителю Талліна від гітлерівської окупації.

Як передає ІТАР-ТАСС, за даний правовий акт проголосували 46 депутатів парламенту, проти - 44.

Уряд зобов`язаний приступити до демонтажу монумента протягом 30 днів з моменту набуття чинності даним законом.

Згідно з діючими в Естонії нормами, закон має бути схвалений Президентом республіки, а чинності він набуде лише наступного дня після публікації в державному віснику правових актів.

Сьогодні голова Держдуми Росії Борис ГРИЗЛОВ попередив естонський парламент, що ухвалення закону, що дозволяє зносити радянські пам`ятники, значно ускладнить відносини між Естонією і Росією. "Я застерігаю наших колег, вони повинні були обачними при голосуванні цього проекту закону", - зазначив спікер.