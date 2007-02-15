Парламент Естонії дозволив зносити радянські пам`ятники
14:01, 15 лютого 2007Світ
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Росія вже відреагувала
|Фото АР
Як передає ІТАР-ТАСС, за даний правовий акт проголосували 46 депутатів парламенту, проти - 44.
Уряд зобов`язаний приступити до демонтажу монумента протягом 30 днів з моменту набуття чинності даним законом.
Згідно з діючими в Естонії нормами, закон має бути схвалений Президентом республіки, а чинності він набуде лише наступного дня після публікації в державному віснику правових актів.
Сьогодні голова Держдуми Росії Борис ГРИЗЛОВ попередив естонський парламент, що ухвалення закону, що дозволяє зносити радянські пам`ятники, значно ускладнить відносини між Естонією і Росією. "Я застерігаю наших колег, вони повинні були обачними при голосуванні цього проекту закону", - зазначив спікер.
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