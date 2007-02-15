Міноборони готове евакуювати українців із Гвінеї

Міністерство оборони України готове залучити вертольоти миротворчого контингенту в Ліберії для евакуації громадян України з Гвінеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО сьогодні журналістам у Львові.

“Ми готові надати наші бойові вертольоти Мі-8, Мі-24, які зараз базуються в Ліберії і виконують інші завдання на території Ліберії та Сьєрра-Леоне. Якщо та напруга, яка трошки зменшилась, знову буде зростати, ми будемо реально допомагати нашим громадянам і спільно з МЗС організовувати їх евакуацію у безпечне місце”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, постало питання про безпеку українського Посольства у Гвінеї та українських громадян, які перебувають на території цієї країни.

Міністр нагадав, що вчора у Гвінеї відбулись події, які “ззовні нагадують військовий переворот”.

Як повідомив А.ГРИЦЕНКО, Гвінея знаходиться на відстані близько 520 кілометрів від базового табору українського контингенту в Ліберії. Він повідомив, що створено робочу групу під егідою МЗС, до якої увійшли не лише дипломати, а також представники Генерального штабу ЗСУ і Головного управління розвідки.

А.ГРИЦЕНКО запевнив, що у разі виникнення складних ситуацій військові завжди готові прийти на допомогу громадянам України.

Як повідомляв УНІАН, Президент Гвінеї Лансан КОНТЕ 13 лютого запровадив військовий стан у країні у відповідь на виступи прихильників профспілок, які наполягають на його відставці. Під час сутичок маніфестантів з поліцією загинуло близько 100 осіб.