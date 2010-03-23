Колишній лікар влаштував різанину в китайській школі: вісім жертв

08:42, 23 березня 2010
Світ
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Ще п`ятьох учнів поранено

Колишній лікар влаштував різанину в початковій школі в місті Наньпін китайської провінції Фуцзянь, убивши вісім учнів і поранивши ще п`ятьох, повідомляє агентство "Синьхуа".

Озброєний ножем чоловік середніх років напав на учнів біля входу в школу у вівторок, 23 березня, о 07:00 за місцевим часом. Троє школярів померли на місці події, ще п`ятеро померли вже в лікарні. "Синьхуа" також повідомляє ще про п`ятьох поранених учнів, не уточнюючи, в якому стані вони знаходяться.

За підозрою в нападі на школярів затримано "колишнього лікаря місцевої лікарні, який страждає, за наявними даними, на психічний розлад", повідомили представники властей міста, поки не уточнюючи жодних інших подробиць трагедії.

Лента.ру

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