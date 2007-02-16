Поліцейські поранили лідера Аль-Каїди в Іраку

Лідер терористичного угрупування "Аль-Каїда" в Іраку Абу Айюб аль-Масрі (Abu Ayyub al-Masri) поранений в перестрілці з поліцією, а його найближчого помічника Абу Абдуллу аль-Маджамиай (Abu Abdullah al-Majamiai) вбито. Про це у четвер увечері повідомила телекомпанія CNN з посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ Іраку.

На шляху з Фаллуджі до Самарри іракська поліція зустріла групу бойовиків, в результаті зав`язалася перестрілка. За інформацією чиновника, тіло аль-Маджаміай знаходиться у розпорядженні поліцейських, про місцезнаходження аль-Масрі нічого не відомо.

Аль-Масрі, також відомий як Абу Хамза аль-Мухаджер, родом з Єгипту. Він є наступником Абу Мусаба аль-Заркаві, убитого американськими військовими в червні 2006 року. У жовтні 2006 року міністр внутрішніх справ Іраку Муваффак аль-Рубайє (Muwaffak al-Rubaie) заявив, що аль-Масрі ймовірно брав участь у виготовленні більше двох тисяч бомб, жертвами яких стали більше шести тисяч іракців.

На цьому тижні американські, британські і іракські сили почали масштабну спецоперацію в країні, яка має на меті зачистити Багдад та інші великі міста від шиїтів і суннітських бойовиків. Раніше повідомлялося, що командування шиїтської "Армії Махді" залишило Ірак за наказом Муктаді аль-Садра "для стабілізації обстановки".

Лента.ру