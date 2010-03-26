У Британії померла «Королева шпигунів»

У Великій Ббританії у віці 88 років померла «Королева шпигунів» баронеса Дафна Парк, яка керувала резидентурою британської служби розвідки Мі-6 в СРСР, пише The Daily Telegraph.

Парк, яка була пером від Торі, в цілому провела більше 30 років у закордонних відрядженнях на службі британській розвідці. Вона працювала у Москві, В`єтнамі і Конго, офіційно числившись співробітником МЗС Британії і займаючись додатковими дорученнями для Мі-6.

Газета.ру