У Британії померла «Королева шпигунів»
08:43, 26 березня 2010Світ
4060 0
Співробітниця Мі-6, що працювала в СРСР
У Великій Ббританії у віці 88 років померла «Королева шпигунів» баронеса Дафна Парк, яка керувала резидентурою британської служби розвідки Мі-6 в СРСР, пише The Daily Telegraph.
Парк, яка була пером від Торі, в цілому провела більше 30 років у закордонних відрядженнях на службі британській розвідці. Вона працювала у Москві, В`єтнамі і Конго, офіційно числившись співробітником МЗС Британії і займаючись додатковими дорученнями для Мі-6.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter