Більше чверті світових запасів нафти і газу знаходяться в Арктиці

У Канаді сьогодні пройде зустріч представників держав Арктичного басейну, повідомляє Радіо Свобода.

Переговори за участю делегацій Канади, Данії, Норвегії, Росії і США пройдуть у невеликому містечку Челсі на північ від канадської столиці.

На зустрічі обговорюватимуться, зокрема, питання освоєння ресурсів Арктики і збереження її екосистеми.

За оцінками науковців, у цьому районі зосереджені більше 25 відсотків світових запасів нафти і газу.