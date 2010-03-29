Більше чверті світових запасів нафти і газу знаходяться в Арктиці
07:41, 29 березня 2010Світ
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Переговори сьогодні пройдуть у Канаді
У Канаді сьогодні пройде зустріч представників держав Арктичного басейну, повідомляє Радіо Свобода.
Переговори за участю делегацій Канади, Данії, Норвегії, Росії і США пройдуть у невеликому містечку Челсі на північ від канадської столиці.
На зустрічі обговорюватимуться, зокрема, питання освоєння ресурсів Арктики і збереження її екосистеми.
За оцінками науковців, у цьому районі зосереджені більше 25 відсотків світових запасів нафти і газу.
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