Ізраїль заблокував палестинські території

Ізраїль ввів сьогодні повну блокаду палестинських територій у зв`язку з початком свята Песах. Згідно з наказом міністра оборони Ехуда БАРАКА, режим ізоляції зберігатиметься до 7 квітня, передає ІТАР-ТАСС.

Протягом цього періоду палестинцям буде заборонено в`їзд в Ізраїль, за винятком випадків звернення за медичною допомогою. Крім того, дозволи на в`їзд дістали 1250 релігійних діячів і 550 студентів і викладачів. Армія також обіцяє надавати окремі перепустки медикам, юристам, працівникам громадських організацій і "професійним делегаціям".