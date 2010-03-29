Число загиблих у московському метро збільшилося до 38 осіб

Число загиблих унаслідок вибухів на Сокольницькій лінії московського метро збільшилося до 38 осіб, передає РІА «Новости».

В одній з лікарень помер постраждалий від вибуху.

Таким чином, число загиблих на даний момент становить 38 осіб.

За даними МНС, ще 102 одержали травми різного ступеня тяжкості, передає NEWSru.com.

Вибухи прогриміли у годину “пік” у понеділок вранці на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії московського метро з інтервалом у 45 хвилин.