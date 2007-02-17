”Революційна армія” взяла на себе обстріл військової бази США в Японії

Ліворадикальне угруповання "Революційна армія", яка виступає проти війни в Іраку, взяла на себе відповідальність за обстріл американської військової бази в Японії, повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції. Атака була спрямована на підрив діяльності військової бази, а також проти триденного візиту віце-президента США Діка Чейні до Японії.

12 лютого у напрямку американської військової бази Camp Zama, розташованої за 40 км на північний захід від Токіо, були випущені два реактивні снаряди. Вони не досягли мети і вибухнули за межами бази, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

За даними поліції, "Революційна армія" належить до радикальної організації "Рада революційних робітників", відповідальної за серію обстрілів і підпалів, спрямованих проти американський військових у Японії в 1990-ті роки.

На сьогодні в Японії розквартировано близько 50 тис. американських військовослужбовців в рамках японо-американського військового альянсу.

Японія бере участь у військовій операції в Іраку: до липня 2005 р. в Іраку перебували близько 500 японських військових з небойовими завданнями, нині в Кувейті перебувають 200 фахівців наземної служби ВПС.

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