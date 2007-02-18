В Чехії відкриють найбільший музей тортур

У Чеському містечку Моравську Тржебові незабаром відкриють великий музей тортур. Там можна буде побачити, який вигляд мав іспанський чобіток та інші пристосування для тортур, що використовувалися в практиці середньовічних цивільних і релігійних судів.

Як передає радіо "Прага", цей музей середньовічних тортур буде найбільшим в Чеській Республіці. За словами директора управління культури міста, експозиція відкриється 1 квітня.

Для родин з дітьми буде підготовлено спеціальну супровідну програму: ілюстрацію роботи ката з інквізиторами, середньовічне стрільбище, а також школу магії Гарі Поттера.

Раніше в підвалах замку була в`язниця. У давнину в Моравську Тржебові мешкав кат, який використовував всі представлені на виставці знаряддя тортур. Він був одним із найшанованіших громадян міста.