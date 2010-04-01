Казахстан обіцяє Україні не залишитися в боргу

Казахстан підтримає головування України в Організації з питань безпеки й співпраці в Європі в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Казахстану Канат САУДАБАЄВ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Україна підтримала головування Казахстану в ОБСЄ і природно Казахстан не залишиться у боргу і обов`язково підтримає цей намір України», - сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів, які завдання ставитиме Україна під час свого головування в ОБСЄ, К.ГРИЩЕНКО відзначив: «Думаю, що до 2013 року ми уточнимо, що висуватимемо як основні елементи програми під час свого головування».

За його словами, до 2013 року Україна розраховує суттєво просунутися в тому питанні, яке нині хвилює більшість державних діячів і простих громадян держав - учасниць ОБСЄ.

За словами міністра закордонних справ, зокрема, йдеться про питання безпеки й вироблення нових підходів до ролі ОБСЄ в питаннях безпеки.

Крім того, за його словами, це можуть бути теми, пов`язані із спостереженням за виборами.

К.ГРИЩЕНКО вважає, що необхідно працювати над тим, щоб ОБСЄ стала ефективною організацією. «В ідеалі - добре бути головою, коли всі питання вирішено, але напевне для нас залишиться багато тем, якими доведеться займатися», - додав міністр.