Росії потрібні в Україні ще 3-4 консульства

В МЗС Росії вважають за доцільне відкрити додатково 3-4 консульства для забезпечення інтересів громадян Росії в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні сказав директор консульського департаменту МЗС РФ Андрій КАРЛОВ, виступаючи на «круглому столі» в Держдумі Росії «Про розвиток подвійного громадянства і становище громадян РФ, які постійно проживають і тимчасово перебувають за кордоном».

«Ми хотіли б відкрити 3-4 консульства додатково в Україні», - сказав А.КАРЛОВ.

За його словами, йдеться про міста України, де немає російських консульств.

Водночас, він відзначив, що це залежатиме від того, чи буде виділено на ці цілі додаткове фінансування.

«Питання в тому чи дадуть нам гроші чи ні. Це питання не тільки придбання будівель, насамперед у штатному розписі нашого департаменту. З того, що є додатково виділити людей для роботи в цих пунктах просто неможливо», - сказав А.КАРЛОВ.

Відповідаючи на питання УНІАН, яку позицію займає українська влада, він повідомив, що у вересні минулого року питання відкриття додаткових консульств порушувалося на консультаціях з українського боку

«Навіть за того уряду і за того президента якогось неприйняття я не бачив», - сказав він.

Він відзначив, що в консульстві РФ у Львові працює лише три людини, при тому, що «цей регіон складний для наших співвітчизників».

Окрім того, А.КАРЛОВ повідомив, що консульських установ у багатьох інших країнах також недостатньо.

У матеріалах до «круглого столу» «Про розвиток подвійного громадянства й становище громадян РФ, які постійно проживають і тимчасово перебувають за кордоном» повідомляється, що в країнах пострадянського простору на початок 2010 року перебувало майже 800 тис. російських громадян, з них в Україні – 85 тис.106 осіб.

Як відомо, на сьогодні працюють консульський відділ посольства Росії в Києві, генеральне консульство Росії в місті Харкові, генеральне консульство Росії в м.Одесі, генеральне консульство Росії в м.Львові і генеральне консульство Росії в м.Сімферополі.