Голландський фрегат звільнив німецький корабель від піратів

Один з фрегатів військово-морського флоту Нідерландів звільнив німецький корабель від сомалійських піратів. Як повідомили представники міністерства оборони Нідерландів, торговельне судно Taipan з 15 членами команди на борту було захоплене сьогодні вранці за 800 км на схід від узбережжя Сомалі. В результаті дій морських піхотинців було також арештовано 10 піратів, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

У військовому відомстві Нідерландів уточнили, що екіпаж сховався в укриття і не одержав поранень. Після звільнення торговельне судно змогло продовжити плавання.