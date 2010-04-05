Голландський фрегат звільнив німецький корабель від піратів
23:09, 05 квітня 2010Світ
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Захоплення відбулося вранці
Один з фрегатів військово-морського флоту Нідерландів звільнив німецький корабель від сомалійських піратів. Як повідомили представники міністерства оборони Нідерландів, торговельне судно Taipan з 15 членами команди на борту було захоплене сьогодні вранці за 800 км на схід від узбережжя Сомалі. В результаті дій морських піхотинців було також арештовано 10 піратів, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.
У військовому відомстві Нідерландів уточнили, що екіпаж сховався в укриття і не одержав поранень. Після звільнення торговельне судно змогло продовжити плавання.
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