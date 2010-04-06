У Багдаді жертвами вибухів стали 49 людей

Жертвами серії вибухів, які прогриміли сьогодні в різних районах Багдада, стали 49 чоловік, понад 160 чоловік поранено.

Як передає РІА “Новости”, не менше семи вибухів прогриміли сьогодні в Багдаді один за другим. Перший теракт був скоєний о 09.30 за місцевим часом у північно-західному районі Багдада Шуля і привів до обвалу будівлі. Після цьому в повітря злетів припаркований за кілометр замінований автомобіль. Приблизно о 09.45 за місцевим часом, спрацював вибуховий пристрій, залишений поряд з одним із популярних ресторанів у центральній частині Багдада. Наступні два вибухи прогриміли на північному заході Багдада. Після цього надійшли повідомлення про машину, підірвану на ринку в південній частині іракської столиці.

Рятувальники продовжують розчищати завали будинків.

Відповідальність за споєні сьогодні теракти влада Іраку поклала на бойовиків "Аль-Каїди", котрі, як заявив представник іракських сил безпеки бригадний генерал Касем АТТА, "намагаються підірвати безпеку і політичний процес в Іраку".