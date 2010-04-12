Під уламками літака Качинського знаходяться ще 9 тіл

Під уламками літака Президента Польщі, який розбився 10 квітня під Смоленськом, знаходяться ще 9 тіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Польщі Анджей ШЕРЕМЕТ в ефірі радіо RMF FM.

За даними прокурора, рятувальним службам вдалося з місця катастрофи забрати 87 тіл з 96-ти (за уточненими даними Центру урядової безпеки, на борту літака перебувало 95 осіб - УНІАН).

Як сказав А.ШЕРЕМЕТ, тіла можна буде дістати лише після підняття уламків Ту-154.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на міністра з питань надзвичайних ситуацій РФ Сергія ШОЙГУ повідомляли про те, що нібито усі тіла загиблих знайдені і вивевезені з місця катастрофи.