Пентагон вирішив тимчасово не використовувати авіабазу в Киргизії

Центральне командування ВС США прийняло рішення тимчасово не використовувати авіабазу «Манас» в Киргизії для доставки військ до Афганістану.

Про це повідомив офіційний представник командування, який вказав, що для переправлення до Афганістану додаткових частин і ротації підрозділів передбачається задіяти інші маршрути. Він не став уточнювати, про які тимчасові рамки йде мова.

Дане рішення «дозволить нам надати можливу гуманітарну підтримку» в Киргизії, «зводячи до мінімуму ймовірність затримок при транспортуванні особового складу», пояснив представник ВС. За його словами, через політичні безлади в Киргизії і відміну низки чартерних рейсів - Пентагон вдається до послуг цивільних авіакомпаній при перевезенні військ - в «Манасі» чекають на повернення в США сотні солдатів і офіцерів.

База як і раніше використовується для доставки до Афганістану вантажів і дозаправки військово-транспортних літаків.

Газета.ру