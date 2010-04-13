Вибуху і пожежі на борту літака Качинського не було

Вибуху і пожежі на борту літака президента Польщі не було.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив віце-прем`єр-міністр Російської Федерації Сергій ІВАНОВ на засіданні Державної комісії із з’ясування причин катастрофи літака Ту-154 під Смоленськом.

«Попередній – підкреслюю – попередній аналіз розшифровки бортових самописців і результат роботи на місці події засвідчили, що вибуху і пожежі на борту літака не було», - сказав С.ІВАНОВ.

Він також повідомив, що двигуни літака були повністю працездатні до моменту зіткнення із землею.

Крім того, С.ІВАНОВ відзначив, що до кінця тижня має бути ідентифіковано звук з кабіни літака. «На даний час триває синхронізація показників обох бортових самописців (мовного і параметричного) та ідентифікація звуків і шумів у кабіні. Ця робота, звичайно ж, вимагає певного часу і триватиме орієнтовно - тут ми маємо бути обережними, акуратними - до кінця тижня», - зазначив він.

Окрім цього С.ІВАНОВ повідомив, що з польською стороною досягнуто домовленості про те, що сьогодні ввечері можна буде розпочати процес перенесення уламків літака на майданчик, що охороняється. «Після цього слідчі двох країн, звичайно, продовжать роботу з деталями, двигунами літака, але вже на майданчику, що охороняється. Це дасть можливість ще більше полегшити роботу слідчих безпосередньо на місці аварії літака», - додав він.

За словами С.ІВАНОВА, за допомогою спеціального літака виконано докладна аерофотозйомка, як самого місця події, так і всіх прилеглих до аеродрому районів.

Він також зазначив, що триває робота в усіх напрямах, зокрема, щодо польотного, інженерно-технічного і метеорологічного забезпечення польоту. А також щодо систем управління повітряним рухом. «Ця робота, як мені докладають, ведеться у тісній координації з польськими колегами», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, урядовий літак польського Президента Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня. За попередніми даними, літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

На борту знаходилося 96 осіб - 88 пасажирів і 8 членів екіпажа. Ніхто з них не вижив. Серед загиблих – Президент Польщі Лех Качинський, його дружина і частина керівництва країни.

Вони прямували до Катині, щоб взяти участь у траурних заходах на місці масового поховання поляків, репресованих радянською владою.