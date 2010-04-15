Літак Качинського заходив на посадку один раз
Дані оприлюднила голова МАК
Голова Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Тетяна АНОДІНА спростувала інформацію про те, що літак Президента Польщі, що розбився під Смоленськом, Ту-154 заходив на посадку кілька разів, повідомляє РІА «Новости».
"Робота триває, ведеться ретельно і скрупульозно, у повній взаємодії з польською стороною. Після завершення роботи комісія оприлюднить її результати. Можу також додати, що інформація, що з`являлася в ЗМІ, про три-чотири заходи польського літака на посадку, не відповідає дійсності. Можу сказати, що спроба посадки була одна", - сказала Т.АНОДІНА.
Як повідомляв УНІАН, літак польського Президента Леха КАЧИНСЬКОГО розбився поблизу Смоленська вранці 10 квітня 2010 року. За попередніми даними, літак Ту-154 зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебували 96 людей. Ніхто не вижив.
Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.