Літак Качинського заходив на посадку один раз

Голова Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Тетяна АНОДІНА спростувала інформацію про те, що літак Президента Польщі, що розбився під Смоленськом, Ту-154 заходив на посадку кілька разів, повідомляє РІА «Новости».

"Робота триває, ведеться ретельно і скрупульозно, у повній взаємодії з польською стороною. Після завершення роботи комісія оприлюднить її результати. Можу також додати, що інформація, що з`являлася в ЗМІ, про три-чотири заходи польського літака на посадку, не відповідає дійсності. Можу сказати, що спроба посадки була одна", - сказала Т.АНОДІНА.

Як повідомляв УНІАН, літак польського Президента Леха КАЧИНСЬКОГО розбився поблизу Смоленська вранці 10 квітня 2010 року. За попередніми даними, літак Ту-154 зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту перебували 96 людей. Ніхто не вижив.

Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.