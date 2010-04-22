Киргизька влада знайшла золото родичів Бакієва

Нова влада Киргизії виявила в кількох банківських скриньках гроші і цінності, що належали оточенню (друзям і родичам) колишнього президента Курманбека Бакієва.

Про це, як повідомляє ІА "24.kg", заявив тимчасовий міністр фінансів Киргизії Темір Сариєв.

За словами Сариєва, знайдено готівки і золотих злитків на суму більше 20 мільйонів доларів. Точну вартість золота, як зазначає АКІ-press, нині підраховують експерти.

Кілька днів тому Сариєв уже повідомляв про знахідку. Тоді йшлося про суму в 14,5 мільйона доларів. Скриньки, як стверджував в.о. міністра, були зареєстровані, зокрема, на Максима Бакієва (молодшого сина колишнього президента) і Бакитбека Калиєва (колишнього міністра оборони Киргизії).

У Киргизії, нагадує Лента.ру, на поваленого президента і деяких членів його сім`ї, зокрема, сина Максима, заведено кримінальні справи. Їх звинувачують у корупції, зловживаннях і ряді інших злочинів. Тимчасовий уряд також заявив, що 7-8 квітня, в перші дні заворушень, оточення Бакієва вивело за кордон 200 мільйонів доларів.