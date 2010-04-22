Експерт: Росія платить за амбіції, які не здатна реалізувати

Росія, знизивши ціни на газ для України, одержала натомість «повітря».

Таку думку в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив завідувач аналітичним відділом Інституту політичного і військового аналізу (РФ) Олександр ХРАМЧИХІН.

“Було достатньо очікуваним, що Віктор ЯНУКОВИЧ якимсь чином піде шляхом ЛУКАШЕНКА і почне платити повітрям за енергоносії. Що одержує натомість Росія, абсолютно незрозуміло, адже Чорноморський флот зникає сам по собі”, - сказав О.ХРАМЧИХІН.

Він підкреслив, що за умов старіння кораблів ЧФ РФ не зрозуміло, для базування яких сил потрібен Севастополь.

За його словами, ЧФ РФ можна підтримувати в існуючому вигляді, лише якщо повністю «розорити» Балтійський і Північний флоти Росії.

Експерт переконаний, що договір з продовження базування Чорноморського флоту - це платня за геополітичні амбіції, які Росія реально не може реалізувати.

«Причому платня йтиме саме за рахунок російського платника податків, тому що ця знижка на газ йтиме не за рахунок «Газпрому», а за рахунок зняття експортного мита – тобто за рахунок бюджету», - сказав О.ХРАМЧИХІН.

За його словами, якщо направити всі кораблі, що споруджуються у Росії, то цього не вистачить сумарно на оновлення навіть невеликого Чорноморського або Балтійського флоту.

Експерт вважає, що таким чином РФ платитиме великі гроші за оренду порожніх причалів і збереження ілюзії про геополітичний вплив.

«ЯНУКОВИЧ від підписаних договорів виграв, причому дуже сильно і, можливо, зможе вийти з катастрофічної економічної ситуації. Російське керівництво черговий раз тримається за геополітичні амбіції, які не здатне підтвердити, окрім гри з цінами на енергоносії за рахунок російського платника податків», - сказав він.

О.ХРАМЧИХІН припускає, що як результат росіяни одержать значне збільшення ціни на газ усередині країни.

Як повідомляв УНІАН, новою угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. Угоду підписали 21 квітня у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Зокрема, як зазначається у документі, термін перебування ЧФ Росії в Україні подовжено на 25 років, починаючи з 2017 року. Якщо ця угода набере чинності після її ратифікації Верховною Радою України і Державною думою Росії, Чорноморський флот Росії базуватиметься в Україні до 2042 року.

Також документом передбачено продовження його дії ще на п`ять років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.