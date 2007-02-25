У Москві провалилася вулиця Мінська

На Мінській вулиці у Західному адміністративному окрузі Москви стався провал дорожнього полотна, передає РІА Новини.

Як повідомив представник міського ГІБДД, в 11:30 обрушилася частина дороги між площею Ромена Роллана і Кутузовськім проспектом. Площа провалу складає 120 квадратних метрів.

У ГІБДД розповіли, що по одній смузі Мінської вулиці організований рух транспорту, наступного з Кутузовського проспекту у бік площі Ромэна Роллана. Рух у зворотний бік закрито до закінчення ремонтних робіт.

Лента.ру