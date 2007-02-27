Буш від Лукашенка не відчепиться

Президент США Джордж БУШ в черговий раз заявив, що Сполучені Штати наполягатимуть на забезпеченні свободи в Білорусі.

Як передає РІА «Новости»,про це він сказав, виступаючи у Вашингтоні на зустрічі асоціації республіканських губернаторів американських штатів.

"Ми наполягатимемо на забезпеченні свободи там, де ми можемо наполягати - в таких місцях, як Куба, Білорусь і Бірма", - заявив Дж.БУШ.

При цьому він наголосив, що США "повинні допомагати іншим (країнам) усвідомити велике благословення свободи".

Заявивши, що очолювана ним адміністрація проводитиме "рішучу зовнішню політику", глава Білого дому повідомив, що одним з цих напрямів є боротьба з корупцією в зарубіжних країнах.

"Ми кинемо виклик корупції там, де ми її виявимо", - заявив Президент США.