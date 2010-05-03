За голови Бакієвих обіцяють до $100 тисяч

Тимчасовий уряд Киргизії ухвалив рішення виплачувати від 20 до 100 тис. дол. за реальне сприяння в розшуку і затриманні ряду колишніх високопоставлених чиновників.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомили в прес-службі Кабінету міністрів республіки.

"При цьому громадянам буде гарантована повна конфіденційність", - підкреслили в прес-службі.

У списку осіб, за затримання яких буде виплачено винагороду, є рідний брат екс-президента Жанибек БАКІЄВ, який очолював Службу державної охорони (СДО), молодший син колишнього глави держави Максим БАКІЄВ, який керував Центральним агентством з розвитку, інвестицій та інновацій, а також ще двоє братів екс-президента - Канибек і Ахматбек БАКІЄВИ. Гонорар отримають і громадяни, що зуміли допомогти в розшуку колишніх прем`єр-міністрів Ігоря ЧУДІНОВА і Даніяра УСЕНОВА. Крім цього, в розшуку знаходяться колишній міністр Міністерства енергетики Сапарбек БАЛКИБЕКОВ і декілька керівників СДО.