Лукашенко підозрює, що він уже набрид, але...
"Я дуже рано став президентом"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не має планів передати президентський пост одному зі своїх синів.
"У мене таких планів, повірте, немає. Щоб мій син став президентом? Я якось говорив, що мої діти "наїлися" мого президентства, що навряд чи вони захочуть бути президентами після мене", - заявив Лукашенко в інтерв`ю агентству Рейтер, текст якого поширила президентська прес-служба.
Разом з тим, Лукашенко заявив, що не бачить чинників, які могли б примусити його відмовитися від участі в президентських виборах, запланованих на початок 2011 року.
"Прямо вам скажу, що зараз таких чинників, які б примусили мене відмовитися від участі в цих виборах, немає. Немає таких чинників, які б, знаєте, всьому народу давали сигнал, що Лукашенко не повинен брати участь в цих виборах", - сказав він.
"Напевно, навпаки, якби я відмовився, то народ би мене не зрозумів...", - додав Лукашенко.
При цьому білоруський лідер заявив про те, що ще не ухвалив остаточного рішення з питання своєї участі у виборах. "Що стосується моєї участі, я рішення цього не ухвалював. І, чесно вам скажу, що я не сиджу і не зважую за і проти, я просто про це не думаю", - сказав він.
Також, за словами Лукашенка, він не думав над тим, у якому віці залишить президентський пост. "Справа ж не у віці. А справа в стані людини і в можливості, в здатності забезпечити той або інший процес і виконати ті зобов`язання, які ти на себе береш. А народ, все це бачивши, зіставляє і голосує за або проти", - сказав він.
"Що стосується мого віку, то я вам повинен сказати, що я дуже рано став президентом, тому вам вже якоюсь мірою, напевно, набрид, а в моєму віці тільки-тільки стають зрілими політиками, тільки-тільки стають президентами", - додав президент Білорусі.