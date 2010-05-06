Після тривалої хвороби помер президент Нігерії Умару Яр`адуа. Як повідомляє Газета.Ruз посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Джазіра", нігерійський керівник пішов з життя у середу ввечері.

В Абуджі вже підтвердили кончину глави держави. "Після тривалої боротьби з хворобою президент помер", - заявив офіційний представник його канцелярії Олусегун АДЕНІЇ.

У.Яр`адуа, котрий обійняв посаду в травні 2007 року, було 48 років. Кілька місяців тому через серйозні проблеми з серцем він практично повністю відійшов від політичних справ.

У січні цього року президент попросив про тимчасову відставку за станом здоров`я. Тривала відсутність глави держави спровокувала серйозну політичну кризу, центральні регіони країни охопили безпорядки на міжконфесійному грунті. Внаслідок зіткнень між мусульманами і християнами загинуло кілька сотень чоловік, понад 20 тис. нігерійців залишили свої домівки.

9 лютого парламент країни затвердив віце-президента Гудлака ДЖОНАТАНА на посаді виконуючого обов`язки глави держави - тимчасово, до одужання У.Яр`адуа.