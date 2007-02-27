Янукович їде в Німеччину (програма візиту)

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 28 лютого відвідає Німеччину з одноденним робочим візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, в поїздці прем`єр-міністра супроводжуватимуть міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, міністр охорони навколишнього природного середовища Василь ДЖАРТИ, міністр економіки Володимир МАКУХА, заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Анатолій КІНАХ, а також інші офіційні особи.

Як повідомляється, після прибуття до Берліна прем`єр-міністр візьме участь в церемонії підписання Меморандуму про наміри між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і Deutsche Bank про співпрацю у сфері зміни клімату. Документом передбачається активізація співпраці у сфері зменшення викидів парникових газів і впровадження в Україні механізмів Кіотського протоколу.

Водночас у прес-службі зазначили, що підписання інших документів під час візиту української офіційної делегації до Німеччини не передбачається. «Меморандум про наміри з Deutsche Bank - єдиний документ, який планується підписати під час поїздки», – повідомили в прес-службі.

Крім того, програмою візиту планується зустріч В.ЯНУКОВИЧА з канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ. Передбачене годинне спілкування керівників урядів у форматі офіційного обіду. Після зустрічі передбачається спільний підхід канцлера і прем`єр-міністра до преси.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ планує зустрітися з представниками ділових кіл Німеччини і Східного комітету німецької економіки, а також взяти участь в міжнародній конференції «Україна-ЄС: нові підходи».

Як повідомляє прес-служба Кабміну, ввечері цього ж дня прем`єр повернеться до Києва.