Туреччина не вважає загрозою Чорноморський флот

Туреччина вважає Чорноморський регіон не місцем для військового протистояння і не бачить для себе загрози у продовженні терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ країни Ахмет ДАВУТОГЛУ сьогодні журналістам у Сімферополі.

«Туреччина бачить Чорноморський басейн як зону дружби, миру і благополуччя. Ми хочемо бачити тут історію, культуру, торгівлю, мистецтво. Це регіон не для військового протистояння, не для політичного протистояння. У нашій зовнішній політиці немає ворогів у цьому регіоні. У Туреччини є тільки країни, з якими ми співробітничаємо. Усі країни Чорноморського басейну - дружні нам країни», - відповів дипломат на запитання кримських журналістів, яка позиція Туреччини щодо продовження базування ЧФ РФ в Україні.

А.ДАВУТОГЛУ висловив сподівання, що в майбутньому ситуація не зміниться.

«Дай, Боже, нам створити в Чорноморському регіоні таку обстановку, щоб ці питання більше не порушувалися», - сказав керівник МЗС Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Україна наприкінці квітня ратифікували угоду, якою продовжується перебування ЧФ РФ у Криму після 2017 року на 25 років.