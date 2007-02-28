США запровадили санкції проти шістьох білоруських чиновників

Білоруські чиновники не зможуть проводити ділові та фінансові операції з американськими громадянами чи фірмами.

Серед осіб, проти яких запроваджуються персональні санкції США, - генеральний прокурор Петро Міклашевич та міністр інформації Володимир Русакевич. Вашингтон вважає їх відповідальними за підрив демократії у Білорусі, особливо у зв’язку з президентськими виборами у 2006 році та тиском на опозицію.

Загалом, уже проти 16 білоруських чиновників запроваджені санкції США.

Радіо "Свобода"