Єпископом Лос-Анджелеса стала лесбіянка
11:59, 16 травня 2010Світ
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Вперше в історії
Єпископальна церква в США вперше в історії посвятила в духовний сан жінку-лесбіянку Мері Гласспул, яка стала вікарним єпископом Лос-Анджелеса.
Першим священиком-гомосексуалістом у США став Джин Робінсон, який прийняв сім років тому сан єпископа Нью-Гемпшира.
Раніше глава Англіканської церкви архієпископ Кентерберійський Роуан Вільямс попередив, що подібні висвячування можуть внести подальший розкол у церкву і відвернути тих прохожан, в очах яких гомосексуалізм є гріхом.
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