Луценко та Стецьків відбули до Канади

Лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО та один із лідерів руху Тарас СТЕЦЬКІВ відбули до Канади на запрошення Світового конгресу українців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадського руху «Народна самооборона».

У програмі візиту передбачені зустріч із представниками громадськості міста Торонто, прес-конференція для представників канадських ЗМІ та ексклюзивне інтерв’ю на TV Channel 4.

Ю.ЛУЦЕНКО і Т.СТЕЦЬКІВ також запрошені на святкування 40-ї річниці Світового конгресу українців, де будуть проведені численні зустрічі з керівниками СКУ.