Луценко та Стецьків відбули до Канади
19:09, 02 березня 2007Світ
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На запрошення Світового конгресу українців
Лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО та один із лідерів руху Тарас СТЕЦЬКІВ відбули до Канади на запрошення Світового конгресу українців.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадського руху «Народна самооборона».
У програмі візиту передбачені зустріч із представниками громадськості міста Торонто, прес-конференція для представників канадських ЗМІ та ексклюзивне інтерв’ю на TV Channel 4.
Ю.ЛУЦЕНКО і Т.СТЕЦЬКІВ також запрошені на святкування 40-ї річниці Світового конгресу українців, де будуть проведені численні зустрічі з керівниками СКУ.
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