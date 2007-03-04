Саакашвілі: Грузія переведе армію на професійну основу

20:24, 04 березня 2007
Світ
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СаакашвіліГрузія збільшує корпус старших офіцерів на 1 тис. осіб і переводить армію на професійну основу. Про це президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив сьогодні на відкритті будівництва бази для нової військової частини в Горі, в центральній частині країни. "Ми ухвалили збільшити корпус старших офіцерів на 1 тис. військовослужбовців, нині триває підготовка старших офіцерів у вищих навчальних закладах. Крім того, ми ухвалили рішення про повне переведення грузинської армії на професійну основу", - сказав він.

М.Саакашвілі також повідомив, що країна матиме і кілька десятків тисяч резервістів. Він нагадав, що служба в резерві, відповідно до нового закону, є обов`язковою для всіх чоловіків. "Кожен громадянин Грузії має володіти навики захисника батьківщини", - підкреслив він.

Що ж до будівництва нової військової частини в Горі, яка розташована в безпосередній близькості до зони грузино-осетинського конфлікту, за словами М.Саакашвілі, "це буде найсучасніша військова база не тільки в Грузії і в Кавказькому регіоні, а й на всьому пострадянському просторі". Він розпорядився завершити перший етап будівництва 26 травня 2007 р. Повністю будівництво має бути завершене до 23 листопада 2007 р.

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