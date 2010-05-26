США відправляють додаткові війська на кордон з Мексикою

Президент США Барак Обама незабаром оголосить про відправку 1 тис. 200 солдат на кордон з Мексикою з метою підвищити безпеку в регіоні. Про це агентство Associated Press повідомила депутат Конгресу від Арізони, штату, який межував з Мексикою. Крім того, американський президент збирається просити парламент виділити 500 млн. дол. на підтримку безпеки на кордоні.

2006 року за розпорядженням попереднього президента США Джорджа Буша до мексиканського кордону було направлено кілька тисяч гвардійців для допомоги місцевій владі в боротьбі з нелегальною міграцією. Після зміни влади в США підрозділи Національної гвардії повернули до місця дислокації, після чого адміністрації ряду прикордонних штатів попросили повернути війська. За словами місцевої влади, цей крок необхідний для ефективної протидії торгівлі людьми і контрабанді наркотиків, а також недопущення перенесення конфлікту мексиканських злочинних груп між собою на територію США.

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