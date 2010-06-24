Польща збільшить потужність підземних газосховищ

Польща одержала згоду Євросоюзу на виділення 390 млн. євро, які підуть на будівництво нового газосховища і збільшення потужностей чотири вже наявних ПСГ на 60%, тобто до 1,6 млрд куб. м. Згідно з планами уряду, кошти будуть виділені державній нафтогазовій компанії Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNIG).

Польща проінформувала Єврокомісію про свій намір інвестувати трохи більше 1,5 млн. злотих (близько 390 млн. євро) ще в листопаді 2009 р. Тепер, коли одержано згоду антимонопольної служби, польська влада розраховує завершити реалізацію проекту до 2015 р.

За словами комісара Єврокомісії з питань конкуренції Хоакіна Альмунії, новий проект допоможе Польщі забезпечити безпеку газових запасів і не зашкодить здоровій конкуренції національних енергетичних компаній, оскільки потужності газосховищ будуть доступні для всіх учасників польського ринку енергоносіїв.

Крім того, як наголошується в прес-релізі Єврокомісії, збільшення потужностей допоможе країні впоратися з перебоями в постачаннях газу або сезонними коливаннями попиту. Водночас, завдяки цьому крокові, співвідношення об`єму газових запасів Польщі і середньорічного рівня споживання стане ближчим до середньоєвропейського показника - 14%.

Це рішення польського уряду і Євросоюзу збіглось із зростанням напруженості між Росією і Білоруссю, через територію якої проходить російський газогін, зазначає РосБізнесКонсалтинг.