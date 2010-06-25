Конгрес США схвалив нові санкції проти Ірану

Конгрес США схвалив односторонні санкції проти Ірану, тепер пакет документів повинен підписати президент Барак Обама, повідомляє Бі-Бі-Сі.

На початку червня Рада Безпеки ООН проголосувала за додаткові санкції проти Ірану через його ядерну програму.

17 червня Мінфін США вніс до чорного списку іранський державний банк, кілька фірм, пов`язаних з іранською державною судноплавною компанією, і кількох членів Корпусу вартових ісламської революції, таким чином в односторонньому порядку посиливши санкції.

Західні країни підозрюють Тегеран у прагненні створити ядерну зброю, Іран наполягає зі свого боку, що його ядерна програма має суто мирний характер.