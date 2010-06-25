Конгрес США схвалив нові санкції проти Ірану
07:52, 25 червня 2010Світ
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Пакет документів іде на підпис Обамі
Конгрес США схвалив односторонні санкції проти Ірану, тепер пакет документів повинен підписати президент Барак Обама, повідомляє Бі-Бі-Сі.
На початку червня Рада Безпеки ООН проголосувала за додаткові санкції проти Ірану через його ядерну програму.
17 червня Мінфін США вніс до чорного списку іранський державний банк, кілька фірм, пов`язаних з іранською державною судноплавною компанією, і кількох членів Корпусу вартових ісламської революції, таким чином в односторонньому порядку посиливши санкції.
Західні країни підозрюють Тегеран у прагненні створити ядерну зброю, Іран наполягає зі свого боку, що його ядерна програма має суто мирний характер.
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