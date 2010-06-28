У Китаї в результаті зсуву під завалами опинилися близько 150 людей

У результаті зсуву сьогодні на південному заході Китаю під завалами опинилося, щонайменше, 150 осіб.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на агентство Сіньхуа.

Трагедія сталася в другій половині дня в провінції Гуйчжоу. Декілька зсувів, викликаних безперервними дощами, зійшли на два сільські населені пункти в повіті Гуаньлін. Під шаром каменів і бруду виявилися близько 50 подвір’їв. На даний момент точна кількість постраждалих і загиблих поки що не встановлена. Повідомляється лише про те, що близько 150 людей перебувають під завалами.

У район лиха місцевий уряд направив групу рятувальників.