Держмитслужба: ситуація на кордоні з Молдовою стабільна

У Державній митній службі України вважають ситуацію на кордоні з Молдовою стабільною і прогнозованою.

Про це в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” повідомив перший заступник голови Державної митної служби України Анатолій ГУТНИК.

“На цей час ситуація в пунктах пропуску через придністровську ділянку кордону є стабільною і контрольованою. Черги перед пунктами пропуску та випадки відмови в митному оформленні відсутні. Митниками України забезпечується пропуск товарів і транспортних засобів на територію Придністров’я у нормальному режимі”, - сказав він.

Представник Держмитслужби зазначив, що митниця співпрацює з Місією Європейського Союзу EUBAM, з якою було проведено численні спільні заходи.

Разом з тим, відповідаючи на запитання щодо того, чи означає стабільність і контрольованість на цій ділянці кордону можливість швидкого закриття місії ЄС, А.ГУТНИК зазначив, що це питання має схвалювати європейська сторона.

“Мандат Місії EUBAM, який продовжувався двічі – у 2007 та 2009 роках, зараз був продовжений до кінця 2011 року і на це дала згоду українська сторона. Держмитслужба в цілому задоволена співпрацею з місією”, - сказав він.

“Тому скоріш це питання до сторони ЄС: визначатись їм, закривати або працювати далі”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) була започаткована 30 листопада 2005 року.