У Польщі оприлюднено екзит-поли

У Польщі, де сьогодні проходив другий тур президентських виборів, закрилися виборчі ділянки і одразу були оприлюднені екзит-поли. За даними різних опитувань Броніслав Коморовський одержав 51-53 відсотки голосів, Ярослава Качинський, відповідно, 47-49.

Зокрема, в.о. президента Польщі, кандидат від правлячої партії "Громадянська платформа" Б.Коморовський, згідно з результатами дослідження на замовлення державного телеканалу TVP одержав 53,1% голосів, а лідер консервативної партії "Право і справедливість" Я.Качинський - 46,9%.

Натомість, за результатами exit-poll, проведеного на замовлення телеканалу TVN, Б.Коморовський одержав 51,09% голосів, а Я.Качинський - 48,91%.