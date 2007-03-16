Пентагон пустить росіян і українців на об`єкти своєї ПРО

Українські і російські спеціалісти зможуть спостерігати за встановленням об’єктів американської системи протиракетної оборони в Польщі та Чехії, якщо буде згода урядів цих країн. Про це заявив Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР сьогодні на прес-конференції з питань реалізації програми корпорації «Виклики тисячоліття».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Посла, директор американського агентства з протиракетної оборони генерал-лейтенант Генрі ОБЕРІНГ, перебуваючи в Україні сказав, що це гарна ідея, яка буде розвиватися надалі українською, російською, польською і чеською сторонами.

Посол також нагадав, що Г.ОБЕРІНГ наголосив, що США хочуть бути прозорими щодо підготовки і здійснення програми ПРО.

Водночас В.ТЕЙЛОР додав, що відвідання та спостереження військовим персоналом України, Росії чи інших країн, а також представників, які опікуються питаннями безпеки, може мати місце лише тоді, коли ці об’єкти будуть встановлені.

При цьому він зазначив, що Польща і Чехія ще мають надати згоду на встановлення цих об’єктів. Потім за згодою польської і чеської сторін, які матимуть суверенне право щодо обслуговування і контролю над цими об’єктами, представники України і Росії матимуть право спостерігати за встановленням цих об’єктів.

В.ТЕЙЛОР також зазначив, що США вже запрошували представників Росії подивитися аналогічні об’єкти ПРО на Алясці.

Крім того, Посол повідомив, що США вже передали технічну інформацію про встановлення таких об’єктів ПРО українському і російському урядам.