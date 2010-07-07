Антитерористичну бригаду викликали на виселення з квартири за борги

Антитерористична бригада взяла участь сьогодні у виселенні родини із квартири в "історичному" будинку в центрі польської Лодзі за комунальні борги.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських медіа, антитерористична бригада була задіяна після того, як сім’я із чотирьох осіб почала погрожувати самогубством у разі примусового виселення.

TVN24 відзначає, що власті вже тричі безуспішно намагалися виселити цю родину, яка за 20 років заборгувала за комунальні послуги близько 10 тисяч доларів.

Під час сьогоднішньої четвертої спроби мешканці квартири заявили, що мають ножі та вб’ють себе.

„Оскільки існувала підозра, що родина може мати небезпечні інструменти, якими може загрожувати собі та працівникам служб, були задіяні „антитерористи””, - сказала Магдалена ЗЕЛІНСЬКА з поліції в Лодзі.

За її словами, людей, котрі за свідчення лікаря перебували у важкому психічному стані, було завезено до лікарні.

TVN24 зауважує, що родині, яку сьогодні виселили, запропонували альтернативне соціальне житло площею 60 квадратних метрів, але вони постійно відмовлялися від переїзду.

Довідка УНІАН. Заснована на початку XIV століття Лодзь на початку XIX століття стала одним із найбільших промислових центрів у Польщі.

Сьогодні із понад 740 тисячами жителів Лодзь є третім за чисельністю польським містом.